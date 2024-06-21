Военкор показал кадры уничтожения танка ВСУ с помощью FPV-дрона Военкор Руденко показал кадры уничтожения танка ВСУ с помощью FPV-дрона в ДНР

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео, на котором операторы БЛА отряда специального назначения «Вега» с помощью FPV-дрона ВТ-40 уничтожают танк противника на Донецком направлении. На кадрах, снятых с беспилотника, от первого лица видно, как аппарат приближается к тяжелой технике, затем происходит взрыв. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Отличная работа, — заметил журналист.

Ранее бойцы группировки «Север» с помощью разведывательного дрона вычислили гаубицу ВСУ М777 американского производства, после чего поразили орудие с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Российские «иксоводы» действовали на Харьковском направлении. На видео видно, как украинские военные буксируют гаубицу на боевую позицию, расположенную под кронами деревьев, маскирующими орудие. Однако это не помешало бойцам ВС России нанести поражение технике — ее вычислили в момент ее подвоза.

До этого специализирующийся на российской военной авиации Telegram-канал Fighterbomber выложил видео, на котором запечатлен момент удара по истребителю МиГ-29, состоящему на вооружении Украины. По данным авторов канала, военная машина была уничтожена на аэродроме Днепропетровска. Дата успешной атаки неизвестна. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.