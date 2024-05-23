«Иксоводы» предрешили судьбу американской гаубицы под Харьковом «Архангел спецназа Z»: бойцы «Севера» уничтожили дроном-камикадзе гаубицу М777

Фото: Army Sgt. 1st Class Theresa Gualdarama, Army National Guard

Бойцы группировки «Север» с помощью разведывательного дрона вычислили гаубицу ВСУ М777 американского производства, после чего поразили орудие с помощью дрона-камикадзе «Ланцет», сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». По его данным, российские «иксоводы» действовали на Харьковском направлении. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На опубликованных кадрах видно, как украинские военные буксируют гаубицу на боевую позицию, расположенную под кронами деревьев, маскирующими орудие. Однако это не помешало бойцам ВС России нанести поражение технике — гаубицу вычислили в момент ее подвоза. Спустя время после того, как М777 привезли на точку, в нее влетел «Ланцет». На видео видно, как после столкновения с гаубицей на месте подрыва образовался плотный серый дым.

Ранее специализирующийся на российской военной авиации Telegram-канал Figtherbomber опубликовал видео, на котором запечатлен момент удара по истребителю МиГ-29, состоящему на вооружении Украины. По данным авторов канала, военная машина была уничтожена на аэродроме Днепропетровска. Дата успешной атаки неизвестна. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.