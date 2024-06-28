Российские военные рассказали, как уничтожили танк Abrams в зоне СВО Российские бойцы уничтожили танк Abrams в зоне СВО с помощью «Краснополя»

Фото: Karolis Kavolelis via imago/Global Look Press

Танк M1 Abrams

Расчет самоходной артиллерийской установки из Центрального военного округа успешно уничтожил американский танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины с помощью модернизированного управляемого снаряда «Краснополь», сообщает РЕН ТВ. Заряжающий снаряды под позывным Ержик рассказал, что работа шла устойчиво и сосредоточенно.

Получили установки по цели снаряда «Краснополь». Я ввел установки на снаряд — и все, вышли, отработали, — отметил Ержик.

Военнослужащий также рассказал, что, когда он направлял снаряд, ему не было известно, что именно танк M1 Abrams стал целью расчета. По словам наводчика под позывным Кот, военные оценили возможность поразить такую «жирную цель».

Ранее сообщалось, что ВС России с начала военной операции на Украине уничтожили свыше 23 тысяч единиц специальной военной техники ВСУ. Также с начала СВО было подбито 26,7 тысячи вражеских беспилотников, более 16,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 276 вертолетов и 615 самолетов.

До этого пресс-служба Минобороны РФ констатировала, что взятие населенного пункта Константиновка даст возможность российским бойцам осуществлять огневой контроль стратегической трассы на Угледар, что, в свою очередь, позволит создать предпосылки к осаде размещенного там мощного гарнизона украинской армии.