Уничтожение украинской гаубицы М777 попало на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры уничтожения гаубицы М777 Вооруженных сил Украины. По его информации, видео было снято на Запорожском направлении. На опубликованных кадрах фиксируется прямое попадание в военную технику противника, после чего над местом атаки поднимаются клубы дыма.

Канал уточнил, что местоположение гаубицы ВСУ было вскрыто благодаря четкой наводке разведчиков «Архангел спецназа». После передачи координат российские артиллеристы отреагировали молниеносно и техника была ликвидирована.

Ранее Министерство обороны России показало, как военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений ЗВО отражают очередную атаку украинской армии на Купянском направлении. На опубликованных кадрах расчет крупнокалиберного пулемета ДШК поражает наблюдательный пункт противника. По словам бойцов, ДШК является легендарным и безотказным оружием.

Также появились кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Урожайное. Цель была поражена артиллеристами. ВСУ попытались спрятать военную технику в лесополосе, однако ее обнаружила российская разведка.