Умер врач, отобравший Гагарина для первого полёта в космос

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В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни умер доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова полковник медслужбы в отставке Иван Колосов. Об этом сообщает портал «Новости космонавтики».

По данным СМИ, Колосов умер 10 октября. Прощание с медиком состоится 15 октября в траурном зале Санкт-Петербургского крематория.

Иван Колосов с апреля 1960 по май 1976 года служил в Центре подготовки космонавтов. Он был одним из тех, кто принимал участие в отборе, подготовке и медицинском обеспечении первых полётов космонавтов на орбиту Земли.

После ухода из отряда космонавтов врач работал в Военно-медицинской академии имени С,М, Кирова.

В 2011 году врач выпустил книгу «Пионеры российской пилотируемой космонавтики: воспоминания врача первого отряда космонавтов Российского государственного научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина».