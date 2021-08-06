Умер создатель породы шалайка Клим Сулимов

Учёный-биолог, кинолог Клим Сулимов скончался на 91 году жизни. Об этом сообщают в Российском научно-иследовательском институте культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва.

Причиной смерти учёного стали последствия перенесённой коронавирусной инфекции.

Клим Сулимов родился в 1931 году. С 1966 года работал во Всесоюзном НИИ МВД СССР, где занимался селекцией служебных собак.

Он известен как создатель породы собак шалайка — помеси шакала и оленегонной лайки. Также породу называют «Собака Сулимова». От предков-лаек эти собаки получили устойчивость к морозам до 30-40 градусов, а от шакалов — работоспособность при жаре до плюс 45 градусов. Представители этой породы отличаются исключительным обонянием, а небольшие размеры и выносливость позволяют использовать шалаек для работы в закрытых помещениях, в том числе в качестве поисковых собак в полиции, армии и аэропортах.

Кроме того, Клим Сулимов являлся автором судебной одорологической экспертизы — то есть, экспертизы, основанной на запахах.

Ранее стало известно о смерти кинорежиссёра Александра Аравина.