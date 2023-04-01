Украинские войска обстреляли Донецк ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов «натовского» калибра

Фото: Министерство обороны Украины

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщили, что украинские войска выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому району Донецка. Отмечается, что калибр снарядов — 155 миллиметров, который применяется странами НАТО.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 04.00 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров, — говорится в сообщении представительства.

Украине были поставлены американские дальнобойные гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.

Украинские военные ранее обстреляли село Графовка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки в нескольких домовладениях были разрушены окна, фасады и заборы. Также в населенном пункте нарушено газоснабжение. Аварийные службы занимаются устранением последствий обстрела.