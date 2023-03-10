Украинские обстрелы и набор контрактников: новости СВО на вечер 10 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

10 марта стало известно об очередных украинских обстрелах приграничных территорий России и Запорожской АЭС. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, когда Киев планирует перейти к контрнаступлению на фронте, а в Сети появились слухи о новом наборе военных-контрактников в российскую армию.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Белевица Погарского района. По его словам, пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что украинские военные обстреляли село Ясные Зори. Под огонь попал местный житель, он получил травму руки. Еще один снаряд попал в ангар на территории сельскохозяйственного предприятия. На месте начали работать оперативные службы.

Власти Рязани дали объяснение срабатыванию воздушной тревоги в городе утром 10 марта. По информации дежурного, на оборудовании оповещения произошел сбой, что спровоцировало самопроизвольное включение сирен. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что на данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Энергодар также подвергся обстрелу украинской армии. В районе промзоны недалеко от Запорожской АЭС было слышно не менее семи взрывов.

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подчеркнул, что в начале апреля инспекторы Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ), находящиеся на территории Запорожской атомной станции, проведут ротацию. По его словам, специалисты из миссии МАГАТЭ меняются каждый месяц и если Киев не сорвет это мероприятие, ротация пройдет в обычном режиме.

На фоне этого ряд украинских СМИ сообщил, что во всех областях страны была объявлена воздушная тревога. По предварительной информации, причиной тревоги мог стать предполагаемый взлет носителя «Кинжалов» МиГ-31К в Белоруссии.

В свою очередь Подоляк предположил, что контрнаступление ВСУ возможно через два месяца. Он добавил, что украинская армия нуждается в поставках тяжелых артиллерийских снарядов.

Рогов до этого заявлял, что планируемое Киевом наступление в Запорожской области может стать фатальным как для ВСУ, так и для властей Украины в целом. Предполагалось, что наступление может начаться в конце марта — начале апреля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что несмотря на «пропагандистские потоки ненависти» и «оболванивание» украинского населения, там остаются «ручейки трезвых подходов» к отношениям с Россией. По его словам, отношения России и Украины в будущем неизбежны, потому что страны приходятся друг другу соседями.

Так Песков отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который ранее отметил, что все больше украинцев выступает за начало ведения мирных переговоров с Россией. Он отметил, что это является «опасной тенденцией».

Портал URA.RU со ссылкой на источники сообщил, что российские власти планируют устроить масштабную кампанию по привлечению граждан на контрактную службу в армии. По данным портала, всего на контракт планируют подписать около 400 тысяч военнослужащих, сама кампания официально стартует 1 апреля, с момента начала весеннего призыва. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Источники канала утверждают, что курирует весь процесс зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По сведениям URA.RU, необходимые цифры заключенных контрактов уже переданы в регионы. Так, по словам собеседников СМИ, в Свердловской и Челябинской областях должно быть заключено не менее 10 тысяч контрактов, в Пермском крае — более девяти тысяч.