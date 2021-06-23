Учёный рассказал о влиянии жары на новые штаммы коронавируса

В России распространение индийского штамма коронавируса совпало с наступлением аномальной жары в ряде регионов. Профессор биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин рассказал, могла ли быть связь между этими явлениями.
По словам Никитина, пандемия
При этом непосредственно для вируса жара не имеет значения, и высокая температура не может спровоцировать появление новых мутаций. Зато, по словам профессора, жара может повлиять на состояние людей, болеющих COVID-19. В первую очередь это относится к людям с хроническими заболеваниями, особенно — с проблемами кровеносной системы и болезнями сердца.
Для них жара — это дополнительная нагрузка на сердце, так что течение заболевания может осложниться, — отметил Никитин.
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