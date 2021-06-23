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Учёный рассказал о влиянии жары на новые штаммы коронавируса

05:52, 24 июня 2021
Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

В России распространение индийского штамма коронавируса совпало с наступлением аномальной жары в ряде регионов. Профессор биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин рассказал, могла ли быть связь между этими явлениями.

По словам Никитина, пандемия показала, что высокие летние температуры практически никак не влияют на распространение коронавируса. Работают лишь социальные факторы, когда люди массово разъезжаются на отдых и сокращают контакты — тогда снижается и распространение заболевания.

При этом непосредственно для вируса жара не имеет значения, и высокая температура не может спровоцировать появление новых мутаций. Зато, по словам профессора, жара может повлиять на состояние людей, болеющих COVID-19. В первую очередь это относится к людям с хроническими заболеваниями, особенно — с проблемами кровеносной системы и болезнями сердца.

Для них жара — это дополнительная нагрузка на сердце, так что течение заболевания может осложниться, — отметил Никитин.

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