Учёный рассказал о влиянии жары на новые штаммы коронавируса

В России распространение индийского штамма коронавируса совпало с наступлением аномальной жары в ряде регионов. Профессор биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин рассказал, могла ли быть связь между этими явлениями.

По словам Никитина, пандемия показала , что высокие летние температуры практически никак не влияют на распространение коронавируса. Работают лишь социальные факторы, когда люди массово разъезжаются на отдых и сокращают контакты — тогда снижается и распространение заболевания.

При этом непосредственно для вируса жара не имеет значения, и высокая температура не может спровоцировать появление новых мутаций. Зато, по словам профессора, жара может повлиять на состояние людей, болеющих COVID-19. В первую очередь это относится к людям с хроническими заболеваниями, особенно — с проблемами кровеносной системы и болезнями сердца.

Для них жара — это дополнительная нагрузка на сердце, так что течение заболевания может осложниться, — отметил Никитин.

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