Учёный предупредил россиян об угрожающих последствиях изменения климата

https://static.news.ru/photo/cbb06b94-a082-11eb-895e-96000091f725_660.jpg Фото: Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Потепление на три-четыре градуса, которое прогнозируют учёные в России, приведёт к опасным последствиям, среди которых увеличение числа лесных пожаров и появление экстремальных для средних широт погодных явлений. Об этом журналистам рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

Зимой температура повысится градусов на четыре-пять, а летом на два-три. <...> При увеличении температур увеличиваются частота и интенсивность волн жары, что мы уже отмечаем в последние десятилетия. Лето становится всё более жарким. И периоды продолжительной и жаркой погоды становятся более частыми, — рассказал учёный в интервью каналу «МИР».

По словам Семёнова, такие изменения температуры грозят более масштабными лесными пожарами, ареал которых уже значительно расширился на север. Кроме того, нагревание атмосферы приведёт к большему содержанию в ней водяного пара, который опосредованно является причиной таких природных явлений как шквалы, торнадо и других экстремальных осадков.

В большинстве регионов интенсивность осадков при потеплении растёт, <...> становится больше ливневых осадков, — отметил специалист.

Он добавил, что потепление будет сильнее ощущаться в больших городах из-за бетона, асфальта и меньшего количества зелени. Жители мегаполисов по этой причине будет более подвержены климатическому стрессу.

Выход из сложившейся ситуации, по словам Семёнова, один. Всем странам мира необходимо ограничить выбросы парниковых газов, о чём говорится в Парижском соглашении по климату. На более локальном уровне можно принимать меры по расширению зелёных зон в городах и создавать дополнительные водоёмы.

Ранее директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов рассказал, что скорость роста температуры в России происходит быстрее, чем в среднем в мире. Так, в нашей стране за 10 лет температура выросла на 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градуса.