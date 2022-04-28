Учёные в России спрогнозируют болезни сердца по снимку глазного дна

Учёные Сеченовского университета с помощью искусственного интеллекта будут прогнозировать развитие заболеваний сердца по снимку глазного дна, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета. Отмечается, что точность прогноза может приблизиться к 100%. При этом уточняется, что новая технология станет доступной врачам в течение 5–7 лет.

Научные разработки Сеченовского университета позволят врачам в будущем практически со 100% точностью прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний по снимкам глазного дна, — сообщили в пресс-службе университета.

Глазное дно располагается во внутренней части глаза напротив хрусталика, это практически единственное место в организме, позволяющее врачам оценить состояние сосудов малого калибра.

Эксперт по гигиене сна и глава компании Sleep and Snooze Стив Пейн ранее рассказал, что хроническое недосыпание может вызывать диабет. Он сослался на исследование, которое проводила его компания несколько лет назад. Специалист отметил, что риску развития диабета подвержены люди моложе 40 лет. Эксперт тем не менее признался, что причинно-следственная связь между нарушениями сна и диабетом так и не была подтверждена.