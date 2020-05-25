Участниками конкурса «Цифровой прорыв» стали более 12 тысяч россиян

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В России продолжается регистрация на конкурс IT-специалистов «Цифровой прорыв». На данный момент свои заявки на участие прислали более 12 тысяч человек.

Регистрация стартовала 17 марта. Все конкурсанты должны были пройти сначала региональный отбор, который планировалось провести в течение весны и лета. Проведение финала было запланировано на сентябрь, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение мероприятия. Из-за возникшей ситуации организаторы приняли решение в ожидании очных этапов запустить онлайн IT-марафон. Благодаря этому шагу специалисты получили возможность опробовать свои силы, подготовиться к очному этапу и даже выиграть денежный приз.

Самыми активными участниками конкурса оказались москвичи. Среди всех заявок на «Цифровой прорыв» 8% пришло из столицы. Также наиболее вовлечёнными в мероприятие стали жители Ленинградской, Ростовской, Свердловской, Оренбургской, Самарской областей и не только.

Как отметил руководитель проектного офиса «Цифрового прорыва» Сергей Плуготаренко, решение запустить марафон в онлайн-режиме оказалось крайне удачным.

Для IT-специалистов удалённый формат оказался даже удобнее: 58% заявок подано на онлайн-этап. Несмотря на активное участие в онлайн-жизни проекта, большинство участников не забывают о преимуществах офлайн-мероприятий: это и нетворкинг, и атмосфера, и живое общение, по которому мы все так соскучились, — заявил Плуготаренко.

Как ранее писал NEWS.ru, в России дан старт образовательной программе «Цифрового прорыва» на интернет-платформе РИФ.онлайн. Более трёх месяцев специалисты будут обсуждать важнейшие проблемы российского и зарубежного IT-сообщества.