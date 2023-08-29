Тут мать Путина: что за Серафимовское кладбище, где ждут похорон Пригожина

Фото: Vlad Karkov/Global Look Press

СМИ называют Серафимовское кладбище Санкт-Петербурга в числе тех, где могут похоронить связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. Территории предполагаемого места захоронения патрулирует полиция, на входе установлены рамки металлоискателей. Что известно о Серафимовском кладбище и кто из знаменитых людей здесь похоронен?

Кто похоронен на Серафимовском кладбище

Серафимовское кладбище считается военно-мемориальным, но на нем похоронены многие известные люди, связанные с искусством, наукой и политикой. Кладбище расположено в Приморском районе Санкт-Петербурга. Оно было основано в начале XX века. В годы Великой Отечественной войны здесь погребли более 100 000 ленинградцев, погибших в блокаду. Среди захоронений Серафимовского кладбища есть могилы нескольких знаменитых людей: ученых, писателей, поэтов, художников.

На Серафимовском кладбище стоят памятники Владимиру Спиридоновичу и Марии Ивановне Путиным. Отец президента России Владимира Путина был ветераном Великой Отечественной войны, а мать пережила блокаду, работала на заводе.

Знаменитый советский актер Александр Демьяненко также похоронен на Серафимовском кладбище. Он запомнился по ролям в культовых комедиях режиссера Леонида Гайдая: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»; «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»; «Иван Васильевич меняет профессию». Рядом с ним расположена могила его жены Людмилы Демьяненко.

На территории стоит могила Натальи Крандиевской-Толстой, поэтессы, писательницы. Она известна не только своим творчеством, но и браком с Алексеем Толстым — автором исторических романов и сказки «Буратино».

Захоронен в Приморском районе и актер Константин Адашевский, который всю жизнь проработал в Ленинградском театре драмы им. А.С. Пушкина (сегодня это Александринский театр). Он сыграл роли второго плана в известных советских фильмах: «Золушка», «Кортик» и «Начальник Чукотки».

На Серафимовском кладбище покоятся моряки, погибшие в подлодке «Курск» в 2000 году.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Мемориал погибшим морякам на АПРК «Курск»

Что известно о похоронах Евгения Пригожина 29 августа

Вечером 28 августа СМИ сообщали о том, что правоохранители установили рамки металлоискателей на Серафимовском кладбище в преддверии возможных похорон.

По данным Telegram-канала «Фонтанка SPB Online», появлялась информация о том, что к похоронам готовили еще Богословское, Северное и Смоленское кладбища, но там не замечено очевидных приготовлений, как около Серафимовского.

29 августа, по информации «Фонтанки», было перекрыто все движение со стороны Липовой, Школьной, Полевой и Сабировской улиц. Из-за остановки движения на Богатырском проспекте образовалась серьезная пробка.

По информации Telegram-канала «ВЧК ОГПУ», нескольких погибших в авиакатастрофе сотрудников «ЧВК Вагнер» похоронят Санкт-Петербурге 29 августа. Церемония прощания с Пригожиным может пройти на день позже.

Также авторы «ВЧК ОГПУ» отмечают, что 29 августа на Северное кладбище в Петербурге начали съезжаться бойцы частной компании. Изначально предполагалось, что там похоронят заместителя Пригожина по «Вагнеру» Чекалова.

«Сам Пригожин, вероятно, 30 августа будет похоронен на Серафимовском кладбище», — говорится в публикации.

Напомним, что 27 августа в рамках расследования крушения самолета в Тверской области было завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, сообщили в Следственном комитете России.

«По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — отметили в ведомстве.

Также в СК РФ пояснили, что расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области продолжается.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

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