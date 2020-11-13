Где и за сколько можно отдохнуть в новогодние каникулы

Полноценная встреча Нового года оказалась под угрозой. Так, на фоне пандемии коронавируса народные гулянья уже отменили в Москве. Вероятно, примеру столицы последуют и другие регионы. Отправляться же за границу опасно: там россияне рискуют стать заложниками внезапного карантина, полагают эксперты. NEWS.ru выяснял, куда лучше поехать на новогодние каникулы и сколько это будет стоить.

Прогнозы по туризму на новогодние праздники оптимистичны, но зависят от эпидемиологической обстановки. Пока массового бронирования туров не происходит — россияне хотят прояснения ситуации с возможными ограничениями, рассказала NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По её словам, в настоящее время стоимость туров на январские праздники ниже, чем в прошлом году. Если же спрос увеличится, то цены на праздничные путешествия вырастут на 15%.

Озеро Байкал Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

Как отметила Ломидзе, одно из самых интересных туристических направлений для отдыха в предстоящие новогодние каникулы — озеро Байкал. Это место примечательно необычными пейзажами и красотой природы. Вместе с тем обратить внимание стоит и на другие направления, где по-настоящему зимняя атмосфера никого не оставит равнодушным.

Там можно найти хорошую четырёхзвёздочную гостиницу. И выходить к берегу Байкала, ходить по льду. Может быть, кататься на снегоходах вокруг. Это будет незабываемо. Кому хочется экзотики, то это Полярный Урал, там такая зимняя зима, искрится белый снег и совершенно невероятные виды. Кавказские горы — это старые горы, они тоже завораживают зимой. Или Ленинградская область. Потому что Финский залив зимой — это тоже суровая и удивительная красота. Майя Ломидзе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России исполнительный директор Ассоциации туроператоров России

Любителям горнолыжного отдыха рекомендуют посетить Красную Поляну в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области или Хибины в Мурманской области, где можно кататься в полярную ночь.

В среднем недельный тур на двоих человек на Байкал с проживанием в гостинице и завтраком обойдётся в сумму от 65–70 тысяч рублей, отметила Ломидзе. Для отдыха в Шерегеше потребуется 75–80 тысяч рублей, а в трехзвёздочном отеле Красной Поляны — 55–60 тысяч рублей.

Однако дешевле всего размещение стоит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на двоих выйдет 25–28 тысяч рублей.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Если турист захочет погрузиться в новогоднюю атмосферу, ему следует поехать в Петербург, Вологду, Великий Устюг, Петрозаводск или Тюмень, отметила исполнительный директор АТОР.

Назову ещё Салехард и Мурманск. Там, во-первых, полярная ночь. В Салехарде все дома раскрашены во все цвета радуги — оранжевый, зеленый, красненький, жёлтенький. Тоже белоснежный снег, и в городе бывает северное сияние, — добавила Ломидзе.

При желании увидеть максимум снега стоит отправиться в Кемеровскую область, на Ямал или в Ханты-Мансийск.

В середине октября начался второй этап продаж туров по России с возможность вернуть часть денег в виде кешбэка. Он продлится до 5 декабря. До этого числа следует купить тур, а провести время в путешествии — до 10 января 2021 года.

Получить назад можно 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Приобрести путёвку необходимо с помощью карты «Мир». Деньги вернут на неё в течение пяти дней с момента оплаты.

Во время новогодних каникул может вырасти число проверок отелей на предмет соблюдения санитарных мер, отметила в беседе с NEWS.ru зампред Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина. Посетители же должны следовать уже привычным правилам: носить маски, перчатки и пользоваться санитайзерами.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

У столов посадка должна быть больше. Естественно, Роспотребнадзор отрицательно относится к шведским столам. Нельзя пользоваться общей ложкой — нужно, чтобы официанты давали или приносили. Если шведский стол, то нужно накладывать своими чистыми вилкой или ложкой. На каждом столе должны стоять санитайзеры. Думаю, будет больше проверок. Это и правильно. Чтобы те ограничения и требования, которые есть, соблюдались. Елена Сутормина заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме

По словам Суторминой, новогодние каникулы лучше провести на территории России, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию за рубежом. Например, не угодить на карантин.