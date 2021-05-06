Туристка из Чехии рассказала о поразившей её Сибири

https://static.news.ru/photo/1f631578-aeae-11eb-809e-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Чешская туристка Йолана Седлачкова поделилась впечатлениями от поездки в российскую Сибирь зимой. Их приводит журнал Reflex.

Путешественница отметила , что морозы в Сибири делают труднодоступные места многолюдными благодаря ледовым дорогам или зимникам. Несколько таких путей ведут через озеро Байкал.

Я уже давно мечтала увидеть Байкал в таком необычайном виде и проехать на собственном автомобиле от одного берега до другого, — отметила туристка.

Затем Седлачкова отправилась к Змеиной бухте. Там бьёт один из самых тёплых термальных источников в регионе с температурой воды до 45 градусов.

Там купаются в двух деревянных ваннах, размещённых прямо на пляже под открытым небом. Мы согрелись до самых костей. Из воды поднимался пар, который тут же замерзал у нас на волосах, — подчеркнула путешественница.

Она также побывала в глухой деревушке Давша на территории Баргузинского национального парка.

Деревня — как будто из русской сказки. Деревянные домишки были покрыты снежными шапками, а вокруг — только бесконечные леса и чистое озеро, — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что как показывает статистика, россияне устали прятаться от коронавируса — в начале апреля спрос на турпутёвки обогнал даже докризисные показатели за 2019 год. Так, оборот увеличился на 30%, а количество покупок — на 9%. При этом аналитики туристических компаний отмечают семикратный рост интереса к путешествиям внутри страны.