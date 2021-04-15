Антикризисный туризм: как сэкономить на путешествиях

Как показывает статистика, россияне уже устали прятаться от коронавируса — в начале апреля спрос на турпутёвки обогнал даже докризисные показатели за 2019 год. Так, оборот увеличился на 30%, а количество покупок — на 9%. При этом аналитики туристических компаний отмечают семикратный рост интереса к путешествиям внутри страны на майские праздники. Этому поспособствовало и ограниченное число открытых направлений. Главные правила экономии на перелётах и проживании, а также интересные места для отдыха — в материале портала.

ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, эпидемиологическая ситуация по всему миру сделала невозможным туризм по горящим путёвкам. Поэтому всем желающим бюджетно провести отдых стоит заранее покупать билеты на чартерные рейсы и бронировать места в отеле. Эксперт советует воспользоваться услугами турагентств, поскольку в случае непредвиденных обстоятельств, такие компании гарантируют возвращение домой без каких-либо доплат.

Последние события ещё раз подчеркнули преимущества организованного туризма, так как при закрытии страны организованные туристы все возвращаются без доплат на момент своего отдыха. Самостоятельным транзитным туристам приходится иногда более сложно в этих ситуациях. Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России вице-президент Ассоциации туроператоров России

На фоне приостановки авиасообщений с Турцией и Танзанией собеседник NEWS.ru рекомендует обратить внимание на путёвки по российским направлениям. Это, в свою очередь, позволит воспользоваться государственной программой туристического кэшбэка и сэкономить тем самым 20% от стоимости поездки.

Из наших направлений это, естественно, Краснодарский край, Крым, Русская Балтика, Калининград, речные круизы, есть даже железнодорожные круизы, популярна Карелия. К счастью, возвращаются экскурсионные путешествия по городам, — подчеркнул вице-президент АТОР.

Но даже отпуск на юге страны может оказаться весьма затратным — майские туры в среднем подорожали на 20–25%, а стоимость путёвок в Сочи и вовсе подскочила на 112%. Однако, уточнил Горин, рост цен в основном наблюдается на пятизвёздочные отели, поскольку спрос на них значительно превышает предложение.

В отелях 2–3 звезды мы не фиксируем такого скачка цен. У нас не хватает гостиниц 5 звёзд. В Краснодарском крае пятизвёздочных гостиниц 45 на прибрежной зоне, в Крыму — 15, на Анталийском побережье более 500, — пояснил советник руководителя Ростуризма.

Нехватка высококлассных отелей наблюдается даже с учётом того, что закрытие Турции не привело к переориентированию путешественников на другие направления, — большинство россиян предпочли перенести сроки поездки, а не искать альтернативные туры. По прогнозам Горина, отечественная туристическая отрасль в будущем не пострадает из-за вновь открывшихся границ — зарубежные курорты никогда не пользовались такой популярностью, как российские.

До коронавируса Краснодарский край посещало 14 миллионов организованных туристов. Лучший сезон для Турции в 2019 году — 7 миллионов 900 тысяч. При этом Турция была открыта в 2019 году без всяких ограничений. Нужно учитывать, что у нас путешествующих людей за границу в лучшие времена до кризиса было 6–7% от всего населения, — добавил член правления Российского союза туриндустрии.

Несмотря на кажущуюся популярность отечественных курортов, Россия по-прежнему в несколько раз отстаёт от других стран по среднему количеству поездок на человека. Многие россияне попросту не могут себе позволить провести отпуск на море. Поэтому, как отметил Горин, организаторы путешествий и инвесторы при поддержке государства должны сосредоточиться на развитии доступного внутреннего туризма.

Карелия Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ранее стало известно об ужесточении эпидемиологических правил для российских путешественников. Теперь все граждане России по возвращении на Родину обязаны в течение трёх дней сдать тест на коронавирус.