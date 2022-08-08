Трудовая необходимость: почему россияне хотят работать в нескольких местах Половина трудоспособного населения ищет возможность получить вторую работу, однако потребность работодателей в новых сотрудниках снижается

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Россияне больше не рассчитывают на одну работу и ищут новые места занятости. Такой тренд обнаружили эксперты, подтверждает его и социология. Превращение рядовых сотрудников в «многостаночников» — тенденция, заметно усилившаяся в последние месяцы. Многочисленные подработки для многих становятся едва ли не единственным способом восполнить потерянные доходы и выжить. Судя по всему, в ближайшее время от желающих поработать в нескольких местах одновременно не будет отбоя.

Гонка за работами

До минувшего марта Елена работала врачом в одном из медицинских госучреждений Самарской области. Сегодня она трудится сразу в четырех местах. Женщина рассказала NEWS.ru, что с работы ее никто не выгнал, но на жизнь денег стало не хватать с учетом того, что она одна воспитывает ребенка.

Началась бешеная инфляция, и уже весной я почувствовала, что денег элементарно стало не хватать на самое необходимое. То есть бывало так: заплачу за коммунальные услуги, отдам взнос за небольшой кредит и все — денег нет. Когда в магазине я обнаружила, что бутылка кефира стала стоить сто рублей, то окончательно поняла — надо искать еще работу, — рассказала NEWS.ru Елена.

Сегодня женщина подрабатывает суточными дежурствами в стационаре и ведет прием, помимо основного места работы, еще в двух коммерческих медицинских центрах.

Дома я только ночую, да и то не всегда, — грустно признаётся женщина. — Но у меня нет другого выбора. Надо же как-то выживать.

Подобные истории сегодня уже перестали быть редкостью. Иван из соседней Мордовии рассказал NEWS.ru, что предприятие, где он трудился, недавно заметно урезало заработную плату:

То есть я там работаю, но, скажем так, в усеченном режиме. Денег, конечно, стало не хватать, поэтому пришлось искать подработки. Ну, не дома же сидеть, в конце концов. Вот уже пару месяцев в вечернее время занимаюсь монтажом кондиционеров, в выходные — работаю в такси. Миллионов не сколотил, но небольшая прибавка всё же получается.

Последнее исследование, проведенное рекрутинговым сервисом SuperJob, подтверждает: подработки сегодня имеют 22 процента россиян. Среди тех, кто трудится дистанционно на постоянной основе, каждый второй имеет как минимум еще одну работу.

По данным социологов, чаще всего подработка занимает у россиян до десяти часов в неделю (65 процентов). 10–20 часов в неделю уделяют дополнительной работе 22 процента граждан. Доход от подработки у 42 процентов россиян составляет от 10 до 30 процентов от их общего дохода. Трем из десяти россиян дополнительная занятость приносит менее 10 процентов дохода.

Ранее на этот тренд обратили внимание и в компании HeadHunter. В ходе проведенного исследования выяснилось, что более половины россиян стремятся найти вторую работу. Причем наибольший интерес ко второму заработку проявляют работники сферы искусств, массмедиа и науки. Меньше всего заинтересованы сотрудники банков и компаний по добыче сырья.

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Единственный выход

Впрочем, директор Института прикладных политических исследований ВШЭ Валерия Касамара полагает, что подработку вряд ли в полной мере можно назвать новым трендом. По ее словам, существуют, в частности, и доковидные исследования, которые показывают, что половина работающих россиян имели источники дополнительного заработка помимо основной работы.

Говоря о трендах, важно отметить, что в пандемию произошел существенный рост так называемой платформенной занятости. Сейчас ее доля, по некоторым оценкам, может достигать трети от числа работающих. Учитывая, что только два процента считают ее основной работой, можно предположить, что для остальных — это дополнение к основной работе, — пояснила NEWS.ru Касамара.

Под платформенной занятостью понимается такой тип деятельности, когда те или иные интернет-сервисы и площадки не выступают в качестве работодателя и продавца услуги напрямую, однако оказывают содействие обеим сторонам как в получении услуги, так и в ее дальнейшем исполнении. Например, через интернет-площадки люди находят работу, создают целые коллективы, выполняют поставленные задачи.

По мнению Касамары, в связи со снижением дохода, потерей занятости люди были вынуждены искать альтернативные источники:

В период шоков, роста цен им важно компенсировать дополнительные расходы, при этом они готовы ориентироваться не только на свою традиционную занятость. Исследования ВШЭ показывают, что работающие россияне независимо от уровня дохода готовы работать больше, чтобы получать более высокую зарплату, и не готовы зарабатывать меньше, чтобы иметь больше свободного времени. Люди готовы увеличить продолжительность времени работы на два часа при увеличении личного заработка в среднем на 40 процентов.

Обозначившаяся резкая потребность россиян в подработках — скорее, тревожный сигнал. К таким выводам приходят многие эксперты. Как правило, люди начинают искать дополнительные источники доходов в кризисных ситуациях, утверждает в беседе с NEWS.ru профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Есть два основных сценария. Первый — когда люди теряют прежний объем работы и у них появляется свободное время. Второй — на фоне падения реальных доходов россияне пытаются компенсировать их с помощью различных подработок, — объясняет эксперт.

По его словам, установить точное количество «подрабатывающих» сегодня крайне сложно, поскольку вопрос автоматически упирается в пресловутую «серую» занятость. Сафонов признал, что в теневом секторе сейчас находятся миллионы вакансий. Такая ситуация подчас устраивает обе стороны — и работодателей, и сотрудников, которые хотят минимизировать издержки, не платя налоги, как этого требует закон.

Сафонов уверен: тренд на подработки продолжит только усиливаться. По его оценкам, вовлекаться в эту тенденцию будут прежде всего те россияне, которые сохраняют формальную занятость — например, если предприятие отправлено в простой или сотрудники находятся в административных отпусках. В таком случае для этой категории граждан дополнительная работа — едва ли не единственный способ выжить.

По оценкам экономического аналитика Артёма Ермолаева, на сегодняшний день, согласно экспертным оценкам, от 15 до 25 миллионов россиян вынуждены подрабатывать. В разговоре с NEWS.ru он обратил внимание на такую особенность:

Собственно, россияне подрабатывали во все времена — раньше это называлось «шабашками». Однако, по моим наблюдениям, раньше дополнительные работы позволяли людям улучшить качество жизни. Условно говоря, человек ездил на маршрутке, а хотел на машине. Набирал несколько работ, пахал как вол, в итоге — покупал автомобиль. А сейчас подработки для большинства стали едва ли не единственным выходом: не будешь подрабатывать — будешь голодать.

Однако подработок, похоже, на всех желающих не хватит. По данным Банка России, в июне 2022 года потребность работодателей в новых сотрудниках снизилась сразу на 15,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, отмечается, что в абсолютных цифрах показатель снизился с 2,1 млн до 1,8 млн человек. При этом ранее, по данным ВЦИОМа, более 40 процентов россиян признались, что им не хватает денег до зарплаты. Каждый десятый участник опроса называет такую ситуацию постоянной.