Российский тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о дальнейших планах его подопечного Александра Большунова после победы на «Тур де Ски».
Бородавко назвал «Тур де Ски» главным стартом сезона, а победу в этом соревновании — престижной.
Мы уже думаем о второй части сезона, победа в общем зачёте — это то, к чему мы будем стремиться. Но эту задачу будем решать пошагово, сейчас надо отдохнуть и набраться сил, —
цитируетБородавко ТАСС.
Большунов стал победителем многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Ещё один российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место. Третье место досталось норвежцу Йоханнесу Клебо, писал NEWS.ru.
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