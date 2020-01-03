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В рождественскую ночь время работы Московских центральных диаметров продлится до 2:00, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы. Благодаря МЦД пассажиры смогут посетить более 20 храмов Москвы и Московской области, добавили в ведомстве.

На МЦД-1 можно будет добраться до Георгиевского собора у станции «Одинцово», храма Рождества Христова у станции «Немчиновка», церкви Покрова в Филях у станции «Фили», Филаретовской церкви у станции «Тестовская», храма...