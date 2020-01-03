Юрий Бородавко и Александр Большунов Юрий Бородавко и Александр Большунов Фото: Carl Sandin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о дальнейших планах его подопечного Александра Большунова после победы на «Тур де Ски».

Бородавко назвал «Тур де Ски» главным стартом сезона, а победу в этом соревновании — престижной.

Мы уже думаем о второй части сезона, победа в общем зачёте — это то, к чему мы будем стремиться. Но эту задачу будем решать пошагово, сейчас надо отдохнуть и набраться сил, — цитирует Бородавко ТАСС.

Большунов стал победителем многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Ещё один российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место. Третье место досталось норвежцу Йоханнесу Клебо, писал NEWS.ru.

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