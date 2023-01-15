Телеведущий Корчевников поразился новым антироссийским санкциям Украины Корчевников поразился тому, что в санкционном списке Зеленского есть граждане Украины

Фото: Социальные сети

Телеведущий, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, комментируя новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении журналистов, актеров и общественных деятелей, заявил, что для него поразительно, что в этом списке есть в том числе украинцы. Он также отметил странность составления подобных списков в целом на фоне происходящего в стране. Слова Корчевникова приводит РИА Новости.

Делать им нечего — списки составлять. Страна умирает, обнуляется прямо на их глазах, а они сидят экселевские таблицы заполняют. Ну и конечно, поразительно, что в этом списке есть граждане Украины. Они воюют со своим народом, — сказал телеведущий.

15 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 журналистов, телеведущих, актеров и общественных деятелей. Рестрикции, в частности, предполагают блокирование активов на Украине, ограничение торговых и финансовых операций, лишение государственных наград, а также прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности. Срок действия ограничений составляет 10 лет.

В санкционный список попали, в частности, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, телеведущие Борис Корчевников, Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, музыкальный критик Сергей Соседов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией предположила, что вскоре глава государства примет ограничительные меры против персонажей программы «Спокойной ночи, малыши» Хрюши и Степашки в связи с тем, что в санкционный список включена экс-ведущая передачи Ангелина Вовк.