Свой путь «зелёной» России

Недавние предостережения людей из 90-х, ныне имеющих синекуру за прежние заслуги, — Алексея Кудрина и Анатолия Чубайса — о тупиковом пути нынешней модели экономического развития России и об энергетической революции и её возможных негативных последствиях для РФ довольно объяснимы. Ушедшие в тираж персонажи пытаются напомнить о себе, поднимая модные проблемы.

Чубайс вообще умеет держать нос по ветру, чуя, где в данный момент можно оказаться на пике внимания и востребованности. То он возглавляет приватизацию, то электроэнергетику, то нанотехнологии. Теперь он как помощник президента, видимо, пытается перехватить актуальные вопросы климата, экологии, устойчивого развития. Кудрин, помаявшись несколько лет как общественный деятель и не найдя себя в этом, наконец получил Счетную палату, в современных условиях третьестепенный орган, но и здесь, очевидно, скучает, раз постоянно выступает с громкими заявлениями, не имеющими, впрочем, никаких последствий.

Социальный тип Чубайса и Кудрина (оба из Питера, пять лет разницы в возрасте, в один год пришли вместе во власть) понятен — позднесоветские академические экономисты с большими амбициями, но с малыми перспективами — докторская в лучшем случае к 40 годам, профессорство в 45 и т. д. Власть имеет и так уже множество преподавателей марксистко-ленинской экономики, столько ей не нужно, и между ними жёсткая конкуренция за места.

Но Его Величество Случай вмешивается в их судьбы — Михаил Горбачёв объявляет об ускорении, перестройке и гласности. Вместо прозябания на кафедрах и НИИ, борьбы за хоздоговоры с каким-нибудь заводом, пробивание коллективной монографии о соцсоревновании молодые экономисты обнаруживают себя кумирами общества, им смотрят в рот, ждут от них откровений — куда и как идти. Наступает эпоха явлинских с вкусно звучащими программами типа «500 дней», а там уже и Гайдар на подходе.

Тот же Кудрин, не зная совершенно жизни, вчерашний аспирант, 30 лет от роду становится крупным чиновником Ленгорисполкома, а через четыре года — первым замом мэра наряду с Путиным. Про Чубайса и говорить нечего, он почти как Хлестаков: «Один раз я даже управлял департаментом и странно: директор уехал, куда уехал, неизвестно. Ну, натурально пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрёно. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь — просто, чёрт возьми! После видят, нечего делать, — ко мне».

30 лет Чубайс с Кудриным (а потом и их коллеги помоложе) направляли экономический курс России, результаты, в целом не вдохновляющие, что оба и сознают. Но и сегодня они поддаются «сварливому старческому задору», говоря словами Тютчева, и предлагают новые перспективы. С учётом опыта Чубайса можно сказать, что они чуют новые для себя возможности и стремятся застолбить за собой «поляну».

Анатолий Чубайс Сергей Булкин/NEWS.ru

В предыдущем материале я уже писал, что смену технологий предсказать чрезвычайно трудно, а скорее всего, невозможно. Личный электротранспорт пришёл в виде двухколесных аппаратов, а не авто. Когда о чём-то, что случится в будущем, говорят уверенно, чаще всего этого не будет. Поэтому, когда Чубайс что-то там уверенно вещает, повторяя общие места западной мысли, можно быть уверенными, что в реальности всё случится совсем иначе, как и произошло с приватизацией. Сколько заводов её пережило? В своё время много говорили про МГД-генераторы. Где они? 70 лет ждут термоядерных реакторов — ничего не получается. Можно вспомнить про двигатель Ванкеля: сколько было шуму и чем все закончилось.

Суть заключается в том, что никогда не надо иди слепо за другими, а необходимо чётко сознавать свои преимущества и из них исходить. Экономический потенциал России лучше сравнивать с потенциалом Канады и Австралии — двух стран с такой же гигантской территорией, с огромными природными ресурсами и тоже редко заселённых. Что у них с зеленой энергетикой? По ветроэнергетике Канада на девятом месте в мире, Австралия — на 12-м. А на первом, как это ни удивительно, Китай, опережающий США почти в три раза и на треть превосходящий «зеленый» Евросоюз. На четвёртом месте Бразилия, а на восьмом — Индия. Так что ветроэнергетика вовсе не удел помешанного на экологии Запада. Россия же на 37-м месте между Пакистаном и Тайванем. По биоэтанолу в лидерах США и Бразилия. Солнечная энергетика — опять Америка и Китай, но здесь следует иметь в виду, что РФ объективно, по географическому положению удалена от мест с наибольшей солнечной активностью.

В начале правления Владимира Путина выдвигался лозунг о «великой энергетической державе» одновременно с «суверенной демократией» и другими необычно звучащими вещами. Мол, если тонкие технологии нам не удаются, давайте сосредоточимся на нетонких, нефтяных и газовых. Собственно, углеводородной державой СССР стал ещё к началу 80-х, когда наладил бесперебойную продажу нефти и проложил газопровод Уренгой — Помары — Ужгород в Западную Европу, против которого так выступали американцы при Рейгане. Но в газетах как-то больше рассказывали по старой памяти о металлургах и шахтёрах, а главное, про самолётостроителей, космонавтов и прочих представителей сложной науки и техники. Тем, что СССР — это «бензозаправка», не хвастались. Но в начале 2000-х на национальный престиж окончательно махнули рукой и смирились со своей судьбой поставщика углеводородного сырья, а также леса, угля и других даров земли и недр. Однако тема с «энергетической сверхдержавой» незаметно сошла на нет.

Калининская атомная станция Rosenergoatom Concern JSC/via Globallookpress.com

Сегодня же в повестку дня всё настойчивее входит климатический вопрос, густо замешанный на энергетической повестке. Грубо говоря, обнуляется вся привычная парадигма энергетического баланса, уголь и нефть в первую очередь. АЭС и ГЭС также рассматриваются как угроза экологии. Упор делается на возобновляемые источники энергии, в первую очередь на ветер и солнце, а также на гидроэнергетику (не только речную, но и приливную например) и геотермальные источники, биотопливо. Во что выльются все эти планы, в точности неизвестно, но движение в мире идёт именно в данном направлении, что для РФ в нынешнем виде не сулит ничего хорошего.

Ибо даже природный газ тоже по большому счёту экологически вредное и невозобновляемое сырьё. Про нефть и уголь всё понятно, а Росатом с его предложениями по строительству АЭС тоже оказывается под подозрением, равно как «Русгидро» с опытом эксплуатации гигантских ГЭС на равнинных реках. Короче говоря, всё советское наследие может стать невостребованным в обозримом будущем. И от «энергетической сверхдержавы» ничего не останется.

Итак, солнечная энергетика в промышленных масштабах России не подходит и может развиваться лишь в Крыму (где есть наработки ещё от Украины) и, возможно, на Кавказе. Гидроэнергетика развивается, но со все большим сопротивлением экологов, к тому же потенциал её ограничен Сибирью, а переброска оттуда электроэнергии связана с большими потерями. Для геотермальной энергетики практически нет потенциала, Камчатка очень далека и малонаселена. Что касается приливных ГЭС, то большая часть побережья России не имеет значительных приливов, к тому же надолго замерзает. То же самое касается волновой энергии, да и находятся все эти воды далеко от населённых пунктов: Северный Ледовитый океан, Охотское и Берингово моря.

Биоэтанол при нашем климате, конечно, может выращиваться — рапс быстро распространяется в России, но он угрожает вытеснением продовольственных культур, в первую очередь зерновых. И с тропиками, где снимается по два-три урожая за год, РФ конкурировать не может. Та же Канада производит биоэтанола в 25 раз меньше, чем Бразилия. Так что если уйти от красивых и модных слов, оказывается, что потенциал для альтернативной энергетики у России не так уж велик. «Великой зеленой» энергетической державой мы не станем.

Евгений Биятов/РИА Новости

Но это не значит, что перспектив для инноваций в альтернативной энергетике нет вообще. Значительный потенциал Россия имеет для водородной экономики, о чем сейчас немало говорят. Производство гидролизного спирта из отходов лесной промышленности, установка геотермальных циркуляционных систем и немейнстримные разработки альтернативных видов вполне могут получить достойное развитие именно в России, которая может стать площадкой для апробирования новых технологий. Необходимо учитывать, что 45% вложений в возобновляемую энергетику в мировых масштабах происходит в Китае, он является лидером, и поэтому соседство с ним является естественным конкурентным преимуществом. Именно сотрудничество с Пекином в деле зелёных технологий может стать тем, что явится важным рывком в развитии РФ.

В любом случае повторимся: не надо ориентироваться на чужие мысли. Такая ориентация уже дорого обошлась СССР и РФ. А вспомним, как пытались создать российские Лас Вегас и Атлантик-Сити, принимая закон об игорных зонах. Надо не повторять чей-то опыт, а пытаться занять уникальное неповторимое место. Это в полной мере касается «новой энергетики». Что из неё получится, неизвестно, но и в этом «неизвестно» следует идти своим путём.