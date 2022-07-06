Россиянину впервые вынесли приговор из-за видеоигры Россиянин впервые получил 2,5 года ограничения свободы за преступление в сфере видеоигр

Фото: shutterstock.com

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Андрея Кирсанова к 2,5 года ограничения свободы по первому в России уголовному делу в игровой индустрии, пишет ТАСС. Обвинительный приговор вынесен за продажу в компьютерной игре World of Tanks читов — запрещенных программ, дающих преимущество одному игроку перед другими. Осужденный вину признал.

Кирсанова признать виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев. Возложить на него обязанность являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации, — зачитал судья приговор.

Кроме того, осужденному нельзя будет выезжать за пределы Екатеринбурга и менять место жительства без согласия надзорного органа. Сообщается, что сам Кирсанов приговором доволен и обжаловать его не будет.

В отношении Кирсанова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание и распространение вредоносных компьютерных программ). С 2015 года он продавал боты автоприцеливания, которые стоили от 25 рублей до более чем 2000 рублей, сообщает агентство.

25 декабря белорусская Wargaming, являющаяся разработчиком компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, подала к Кирсанову иск об ущербе в 670 млн рублей. По данным компании, мужчина с 2015 года вёл торговлю чит-программами для игр через тематические сайты. Он также занимался незаконным созданием и распространением ботов, способных проводить раунды в автоматическом режиме, зарабатывая внутриигровую валюту и очки опыта