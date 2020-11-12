Студентов-медиков будут привлекать для взятия тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/246aaa7e-2509-11eb-97ab-fa163e074e61_660.jpg

Минздрав РФ разрешил привлекать студентов медицинских вузов, начиная с третьего курса, для взятия тестов на COVID-19 у пациентов на дому. Также ведомство дало рекомендации регионам по оказанию помощи заболевшим коронавирусом в домашних условиях.

Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объёме трёх курсов и более, — говорится в приказе Минздрава, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, Минздрав рекомендовал регионам организовать оказание медпомощи на дому «с применением телемедицинских технологий». Оговаривается, что этот вид помощи положен только гражданам с подтверждённым диагнозом COVID-19, внебольничной пневмонии, ОРВИ или гриппа, состояние которых позволяет находиться дома.

Как писал NEWS.ru, больницы Санкт-Петербурга с каждым днём принимают всё больше пациентов с COVID-19. Некоторые неспециализированные медучреждения перепрофилируют для лечения коронавирусных больных. В связи с ростом нагрузки на врачей власти города задумались о привлечении к борьбе с вирусом студентов-медиков. Пресс-секретарь городского комитета по здравоохранению Ольга Рябинина рассказала, что вопрос привлечения учащихся вузов прорабатывается, но «пока конкретики нет». Она напомнила, что городские власти уже прибегали к помощи студентов в конце мая — начале июня.