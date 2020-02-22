https://static.news.ru/photo/38dd4d46-551f-11ea-a4ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский метрополитен

Эскалаторы на станции Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена заменят полностью до июня 2021 года, вестибюль отремонтируют.

Поскольку станция оборудована всего одним выходом, провести такие масштабные работы без её полного закрытия невозможно. Поезда будут проезжать «Смоленскую» без остановки, но пассажиры смогут пользоваться одноимённой станцией Филёвской линии, сообщает администрация метрополитена.

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут москвичам и гостям столицы проложить альтернативные маршруты.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники службы безопасности досмотрели более 15 миллионов пассажиров московского метро с начала 2020 года. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2019 года, заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.