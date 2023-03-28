Стало известно, что мешает РФ поставить ядерное оружие Кубе и Венесуэле Политолог Кашин: Россия не отправит ядерное оружие Кубе и Венесуэле из-за отсутствия союза с ними

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Россия не может разместить ядерное оружие в Венесуэле или на Кубе из-за того, что у нее нет соответствующих соглашений с этими странами, заявил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Василий Кашин. По его словам, нет даже оснований для заключения таких договоров.

У нас есть только один военно-политический союз — ОДКБ и уникальное образование — Союзное государство России и Белоруссии. Ни одна другая страна, даже имея с нами хорошие политические отношения, таких договоров с нами не имеет, — пояснил эксперт.

По его словам, для заключения военно-политического союза с Венесуэлой и Кубой понадобится пройти очень длинный путь. При нынешних правящих режимах в этих странах об этом не может быть речи, отметил Кашин.

Нет даже обычного союза, соглашения по образцу того, что мы имеем с Белоруссией, оно подразумевает очень высокий уровень доверия и интеграции вооруженных сил. Это не просто хорошие отношения, а нечто большее, — заключил Кашин.

Президент России Владимир Путин объявил ранее о том, что Москва отправит в Белоруссию тактическое ядерное оружие. По его словам, на территории соседнего государства к 1 июля должно завершиться строительство хранилища для этого арсенала. Российский лидер подчеркнул, что данный шаг не означает передачу оружия Минску, просто Москва «делает то, что делали США десятилетиями».