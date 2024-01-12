Стало известно об усилении позиций ВСУ в районе Макеевки Марочко: армия Украины стягивает новые подразделения к Макеевке

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины стягивает подкрепления на Сватовско-Кременское направление, в частности к населенному пункту Макеевка, рассказал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ укрепляют свои позиции за счет бронетехники и артиллерийских расчетов.

В районе Макеевки (ЛНР), Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков за счет бронетехники и дополнительных артиллерийских расчетов. Также увеличилось количество мобильных групп с кочующими огневыми средствами, — рассказал Марочко.

Отставной офицер подчеркнул, что к настоящему моменту командованию ВСУ удалось лишь незначительно нарастить силы на данном направлении. По его словам, подразделения российских войск наносят удары по украинским позициям, чтобы не дать ВСУ повлиять на ход ведения боевых действий. Кроме того, на Сватовско-Кременском участке фронта был усилен контроль со стороны разведывательных органов, подытожил Марочко.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины несут необоснованные потери в ходе боев на Купянском направлении. По его словам, потери ВСУ связаны с провалившимися контратаками, направленными на замедление продвижения российских войск.