Стало известно, на кого могут обменять Виктора Бута ТАСС: Бута могут обменять на обвиняемую в России в контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер

Виктор Бут / Фото wr1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего срок в США, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая обвиняется в России в контрабанде наркотиков, рассказал источник ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). По его словам, сейчас ведутся переговоры о возможном обмене.

В настоящее время ведутся переговоры об обмене Бута на Грайнер, — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил источник «Газеты.Ru» в ОНК Московской области. По его словам, сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Подмосковья.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что после возвращения в Россию лётчика Константина Ярошенко есть надежда на освобождение Виктора Бута. По её словам, работу по возвращению российского предпринимателя ведёт Генпрокуратура и Министерство иностранных дел России.

Бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году, операцию провели американские спецслужбы, после чего россиянин был вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора ради убийства граждан США и финансовой поддержки терроризма. Он получил 25 лет тюрьмы.

Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой США. В России она выступает с 2015 года за екатеринбургский УГМК. Спортсменка в середине февраля прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из её багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло. Против неё возбуждено дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.