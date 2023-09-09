Стало известно, куда россияне отправятся в путешествие осенью «Туту.ru»: самым популярным городом для путешествий осенью стала Москва

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самым популярным городом, в который россияне собираются отправиться осенью на самолете или поезде, стала Москва, такие данные аналитиков сервиса путешествий «Туту.ru» приводит РИА Новости. Также в топ-3 вошли Санкт-Петербург и Сочи.

При этом у тех, кто планирует путешествовать на самолете морской курорт оказался на втором месте, а Северная столица на третьем, а у предпочитающих железнодорожный транспорт – наоборот.

На Москву приходится 15,9% авиабилетов и 23,3% железнодорожных. У Сочи это соотношение составляет 14,5% и 5,9%, у Санкт-Петербурга – по 9% на оба вида транспорта.

Средняя стоимость билета на полет в Москву в одну сторону составляет 8977 рублей, в Сочи – 9783 рубля, в Санкт-Петербург – 8910 рублей. Поезд обойдется дешевле: 3816 рублей в один конец до Москвы, 3907 до Санкт-Петербурга и 2536 рублей до Адлера.

Также в число наиболее популярных городов для путешествий на самолете вошли Калининград и Минеральные Воды, путешествующие на поезде предпочитают Краснодар и Ростов-на-Дону.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туроператоры начали предлагать туры в Турцию с безалкогольным «все включено». Однако пока эта опция не является массовой в турецких отелях. По информации организации, такие туры без алкоголя стоят на 7–9% дешевле, чем обычные пакеты «все включено».