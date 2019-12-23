https://static.news.ru/photo/548386ea-2631-11ea-b41b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стала известна дата проведения финала музыкального реалити-шоу «Голос».

Завершение восьмого сезона проекта состоится 1 января в 21:35 (мск) в «Прямом эфире», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Первого канала».

В решающую стадию конкурса выходят четыре исполнителя — сильнейшие в своих командах. Голосуют только зрители, и именно они назовут в прямом эфире имя лучшего голоса страны, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, продюсеры «Голоса» описали новую схему подсчёта голосов при выборе победителей в конкурсе. По их словам, судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители.