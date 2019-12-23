Стала известна дата проведения финала музыкального реалити-шоу «Голос».
Завершение восьмого сезона проекта состоится 1 января в 21:35 (мск) в «Прямом эфире»,
В решающую стадию конкурса выходят четыре исполнителя — сильнейшие в своих командах. Голосуют только зрители, и именно они назовут в прямом эфире имя лучшего голоса страны, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, продюсеры «Голоса» описали новую схему подсчёта голосов при выборе победителей в конкурсе. По их словам, судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители.
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