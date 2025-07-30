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30 июля 2025 в 06:00

Стало известно, как изменилась ситуация с кибербезопасностью с начала СВО

Политолог Перенджиев: России удалось улучшить кибербезопасность с начала СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

России удалось усилить кибербезопасность в стране с начала специальной военной операции, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, в первые месяцы СВО от атак хакеров пострадало множество правительственных сайтов, однако сейчас подобных сбоев уже не наблюдается. Также он подчеркнул, что со временем РФ найдет всех виновных в атаках и они понесут ответственность за свои действия.

Враги все время тестируют состояние систем безопасности в РФ. БПЛА тестируют наши ПВО. Теперь тестируют систему кибербезопасности. Но давайте вспомним, когда были первые дни СВО, сколько сайтов полетело правительственных, Минобороны, сайт президента тоже полетел. Но научились защищаться, этих сбоев уже нет. Работаем. Со временем всех найдем и заставим отвечать перед законом. Работа должна быть на всех направлениях, — пояснил Перенджиев.

Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин заявил, что для борьбы с кибератаками необходимо привлечь белых хакеров. По его словам, благодаря их работе получится защитить российскую инфраструктуру от таких ситуаций, как при взломе «Аэрофлота».

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