Стали известны личности контрактников, расстрелявших семью в Волновахе «ВЧК-ОГПУ»: за расстрел семьи в Волновахе задержаны Антон Сопов и Станислав Рау

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» раскрыл личности российских военных, расстрелявших семью из девяти человек в Волновахе. По данным канала, подозреваемых зовут Антон Сопов и Станислав Рау.

«ВЧК-ОГПУ» сообщает, что 21-летний Сопов заключил контракт с Минобороны РФ сразу после окончания срочной службы, а 28-летний Рау родом из Алтайского края, но в последнее время проживал с супругой в Петропавловске-Камчатском. По данным канала, у обоих мужчин были непогашенные долги по кредитам, также отмечается, что их отцы были судимы, при этом родитель Сопова, уроженец Приморского края Руслан Сопов, с 2016 года числился в базе «Миротворец» как водитель грузовиков ВС РФ и участник боевых действий.

По данным канала, одного из контрактников взяли дома — он проживал неподалеку от коттеджа, в котором была расстреляна семья Капканец, а второго нашли чуть позже. «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что Сопов и Рау сразу признались в содеянном, объяснив, что хотели убить только мужчин, которые их обидели, задержанные рассказали, что расстреляли женщин и детей случайно, так как в темноте не смогли разглядеть людей. Предположительно, по данным канала, они стреляли из штурмовых автоматов «Вал».

Накануне СК России сообщил о задержании двоих подозреваемых в убийстве девяти жителей города Волновахи в ДНР, ими оказались контрактники с Дальнего Востока. Предположительно, убийство произошло в ночь на 28 октября. Погибшие были членам одной семьи, среди них — 53-летний хозяин с 48-летней женой, их сын с супругой, ее брат и двое детей — четырех и восьми лет. Все убитые находились в разных комнатах, некоторые лежали на кроватях.