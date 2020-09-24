Список выздоровевших от коронавируса россиян пополнился на 4317 человек

https://static.news.ru/photo/11a60db6-ff07-11ea-b19b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за сутки из больниц выписаны 4317 пациентов, которые проходили курс лечения от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего в стране число выздоровевших граждан увеличилось до 934 146.

Вместе с тем список тех, кто не смог перенести болезнь, увеличился на 108 человек, по состоянию на 25 сентября в стране уже 20 056 жертв пандемии.

Помимо того, за сутки выявлено 7212 новых случаев инфицирования. Таким образом, за время ведения официальной статистики зафиксировано уже 1 136 048 заразившихся. На данный момент в списках пациентов по всей стране — 181 846 граждан, в оперштабе отметили резкий всплеск числа активных случаев.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что Россия не подвержена второй волне пандемии коронавируса. В ведомстве считают, что в стране продолжается первая.