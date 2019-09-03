https://static.news.ru/photo/fff174b8-ce3b-11e9-a42e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Из-за цифровизации сферы здравоохранения в будущем привычные названия медицинских специальностей могут быть изменены. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

IT-менеджером здоровья может стать тот же врач общей практики, обладающий знаниями и навыками в области смежных специальностей, умеющий применять передовые информационные технологии, работать с программным обеспечением, — отметила она.

При этом Минздрав недавно обновил номенклатуру должностей и квалификационных требований к специалистам медицинского и фармацевтического профилей, рассказала сенатор, передаёт АГН « Москва ».

Теперь она включает 101 специальность. Кусайко пояснила, что из-за появления современных гаджетов вполне возможно, что будут изменены названия некоторых специальностей и их квалификационные характеристики.

Ранее News.ru писал, что Минздрав предлагает законодательно закрепить статус молодого специалиста. Закрепление на законодательном уровне статусов врача-наставника и молодого специалиста поддержала российский министр здравоохранения Вероника Скворцова.