Советник президента призвал укреплять деловую активность вакцинацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О вакцинации от коронавирусной инфекции находящихся на территории страны мигрантов пока речь не идёт. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На пленарном заседании она указала на то, что сейчас в приоритетном порядке вакцинируют людей с хроническими заболеваниями и граждан старшего возраста. Кроме того, прививку поставят работникам крупных промышленных предприятий и...