Советник президента призвал укреплять деловую активность вакцинацией

Массовая вакцинация против коронавируса откроет возможность восстановить проведение форумов, выставок, конференций и других деловых мероприятий. Об этом заявили в фонде «Росконгресс».
Там заявили, что поддерживают идею о масштабной иммунизации, которая «даёт безграничные возможности для населения общими усилиями сформировать коллективный иммунитет».
Необходимо укреплять деловую активность, налаживать взаимодействие бизнеса из разных стран и регионов, привлекать к участию в мероприятиях ключевых экспертов. Оргкомитеты могут обеспечить безопасную среду для посетителей и участников — от профилактики до дезинфекции, — приводятся в сообщении слова советника президента России Антона Кобякова.
Он высказал мнение, что возобновление делового общения позволит постепенно выйти из кризиса 2020 года.
Помимо прочего, Кобяков призвал потенциальных участников таких мероприятий проявить ответственное отношение к здоровью и вакцинироваться.
Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная служба охраны приняла решение открыть территорию Московского Кремля для посетителей с 22 января. Однако Мавзолей Ленина при этом останется закрытым до 16 апреля.