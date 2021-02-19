Сотрудники посольств в РФ начали вакцинироваться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a8ccbf26-72a4-11eb-8595-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники посольств зарубежных государств в России начали прививаться от коронавируса после приглашения МИД РФ. Известно, что как минимум представители пяти стран вакцинировались.

Так, российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» привились сотрудники посольств Афганистана, Монголии, Испании, Белоруссии и Молдавии. Также «Спутником V» привились послы Италии и Сербии, причём ещё до официального приглашения со стороны МИД РФ.

Кроме того, желание привиться также выразили сотрудники посольства Кубы в Москве. Об этом сообщает Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что посол Монголии и сотрудники посольства в России прошли вакцинацию «Спутником V». Об этом рассказали в дипмиссии. Там отметили, что вакцинация состоялась по инициативе посла. Её прошли практически все представители дипломатической миссии. В посольстве уточнили, что у некоторых после введения препарата были замечены побочные действия.