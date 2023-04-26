Соседи Николая Баскова предъявили певцу претензии Соседи Николая Баскова выставили певцу требования из-за шума

Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Николай Басков

Народный артист России Николай Басков в интервью Пятому каналу выразил свое недовольство тем, что соседи разрешили ему петь только в определенное время. В своем доме певец не может практиковаться на фортепиано, так как соседи жалуются на его громкий голос, слышный на верхних и нижних этажах. Это случилось впервые в жизни артиста.

Басков решил начать строительство загородного дома, чтобы иметь возможность заниматься музыкой без ограничений. Он строит дом для себя и для того, чтобы иметь свое место и пространство для музыкальных занятий.

Однако, из-за задержек в строительстве, артист все еще не переехал в новое жилье. Ситуация осложняется, поскольку строительство идет очень медленно и с большими задержками.

На данный момент Николай Басков проживает в многоквартирном доме. Согласно информации СМИ, его квартиру стоимостью около 10 миллионов долларов певец получил в подарок. Дизайн интерьера разработал Валентин Юдашкин.

В марте сообщалось, что Басков полностью восстановился после операции на ноге, которую ему провели в конце 2022 года, и больше не испытывает проблем с ходьбой. Об этом NEWS.ru сообщила певица Ирина Ортман. По словам артистки, исполнитель «порхает как бабочка и заряжает всех искрометным юмором».