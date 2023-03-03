«Порхает как бабочка»: стало известно состояние Баскова после операции Певица Ортман сообщила о восстановлении Баскова после операции на ноге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Народный артист России Николай Басков восстановился после операции на ноге, которую ему провели в конце 2022 года, и больше не испытывает проблем с ходьбой. Об этом NEWS.ru сообщила певица Ирина Ортман. По словам артистки, исполнитель «порхает как бабочка и заряжает всех искрометным юмором».

Николай — это душа нашего проекта (Ортман снимается с Басковым в музыкальном телешоу «Ну-ка, все вместе!». — NEWS.ru). Выдержать съемку на протяжении пяти-шести часов непросто. А он своим искрометным юмором, жизненным позитивом нас заряжает, не дает расслабиться. Записываю его шутки на телефон и включаю, когда грустно, — рассказала Ирина Ортман.

Певица отметила, что Басков восстановился после операции на ноге, проведенной три месяца назад, и больше не испытывает проблем с ходьбой.

Он порхает по нашим рядам сейчас как бабочка. Я не представляю, откуда он всегда черпает столько сил и энергии. Потому что мы [члены жюри] сидим, и мы устаем. А он [ведущий] не устает, такое есть ощущение. Коля молодец, — заключила артистка.

Ранее Ирина Ортман заявила, что период проведения специальной военной операции на Украине не лучшее время для организации массовых концертов. По словам исполнительницы, она решила отменить все клубные выступления на время СВО. Исключения певица делает только для участников спецоперации, после встречи с которыми она чувствует себя так, «как будто из церкви вышла».