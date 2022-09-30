СМИ узнали о просьбе фармотрасли отсрочки мобилизации для всех сотрудников «Коммерсант»: фармкомпании попросили отсрочить мобилизацию для всех сотрудников отрасли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство фармакологических ассоциаций России обратились к властям с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации всем своим сотрудникам. Объясняется это дефицитом кадров и сложностью поиска и замены сотрудников. Об этом стало известно «Коммерсанту».

В своем обращении представители отрасли отмечают, что в производстве задействованы высококвалифицированные специалисты, знающие специфику процессов отрасли, особенности производства препаратов и сложности обеспечения безопасной логистики. Кроме того, сейчас возрастает важность непрерывной работы отрасли, поскольку препараты требуются не только хроническим больным, но и пострадавшим в результате боевых действий на Украине.

По словам одного из топ-менеджеров, в отрасли существует дефицит кадров, а грамотных специалистов компании перекупают друг у друга с 20–50-процентной прибавкой к зарплате. Если часть этих сотрудников попадет под мобилизацию, то на предприятиях просто некому будет работать. Однако больше всего пострадают небольшие аптечные сети и производства, полагает собеседник издания, так как в крупных компаниях найти замену мобилизованному сотруднику внутри коллектива все же можно, а здесь нового специалиста придется искать на внешнем рынке труда.

Ранее отсрочки от частичной мобилизации уже попросили производители микроэлектроники, моряки, шахтеры, транспортники и разработчики компьютерных игр.

Ранее также сообщалось о том, что Банк России запросил у крупных кредитных компаний списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию, но претендуют на бронь. В подобный список можно включить не более 30% персонала организации.