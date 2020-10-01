Следственному комитету предложили проверить слова Навального о Путине

В Госдуме предложили проверить высказывание Алексея Навального о том, что за его отравление якобы ответственен лично президент России Владимир Путин. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) депутат Виталий Милонов направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Считаю, что подобное циничное и откровенно лживое высказывание содержит признаки клеветы, то есть распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, содержащейся в публичном выступлении или средствах массовой информации, соединённой с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2, 5 ст. 128.1 УК РФ). Учитывая вышеизложенное, прошу организовать проверку указанного высказывания Навального А. А. — говорится в документе.
Ранее Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии после лечения в клинике Charité, заявил в разговоре с немецкими журналистами, что не боится вернуться в Россию. Также оппозиционер полагает, что в его отравлении виноват лично Владимир Путин. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, высказывания Алексея Навального в адрес президента РФ Владимира Путина безосновательны и недопустимы.
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