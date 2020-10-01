Следственному комитету предложили проверить слова Навального о Путине

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Соведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Герман Гандельман сообщил, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из Израиля. По его словам, из-за распространения коронавируса власти ввели жёсткий карантин, который ограничивает возможности передвижения.

Я житель Израиля, в России последний раз был восемь месяцев назад. У нас на днях ввели жёсткий карантин, который связан с увеличением количества заражённых коронавирусом. Выходить из дома можно, но...