СК проверит невыплату врачам в Северной Осетии

https://static.news.ru/photo/570ddffc-9812-11ea-86e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ проведёт проверку по факту невыплаты надбавок работникам скорой помощи за работу с инфицированными коронавирусом в Северной Осетии.

В социальных сетях была распространена информация, что во Владикавказе до настоящего времени более 150 работников станции скорой медицинской помощи не получили обещанных доплат за работу с больными, инфицированными коронавирусной инфекцией, — сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка действия должностных лиц, которые отвечали за выплату надбавок медработникам.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее правительство РФ выделило очередной транш на сумму более 22,4 млрд рублей регионам на выплаты медицинским работникам, которые сражаются с коронавирусом. Субъекты обязаны совершить выплаты за май.

Как писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило о нескольких нарушениях в начислении выплат медицинским работникам за апрель 2020 года. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своём Instagram-аккаунте.