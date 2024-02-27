СК потребовал арестовать Гудкова за фейки о российской армии СК потребовал заочного ареста экс-депутата ГД Гудкова по делу о фейках о ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России потребовал заочно арестовать экс-депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого в распространении ложной информации о действиях армии РФ на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Хорошевского суда Москвы. Рассмотрение данного вопроса назначено на 27 февраля.

В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Гудкова Д. Г., обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), — рассказали представители суда.

По имеющимся данным, повод для возбуждения уголовного дела стал видеоролик, размещенный в апреле 2023 года на YouTube. Там Гудков раскритиковал действия российских военных в рамках специальной операции на Украине. В числе прочего он разместил данные об убийствах мирных жителей в украинских городах Буча, Ирпень и Бородянка, достоверность этих сведений опровергает Минобороны РФ.

Ранее Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Решение об аресте было принято по требованию Следственного комитета России.

До этого сообщалось, что Мунтяну грозит до 10 лет лишения свободы по статье о фейках о ВС России. Поводом для преследования послужил пост Мунтяна в Telegram, в котором он обвинил российских военных в гибели 280 жителей украинской Бучи.

Кроме того, автор мультсериала «Масяня» Олег Куваев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был объявлен в розыск. В октябре он стал фигурантом уголовного дела по статье о призывах к деятельности против безопасности государства.