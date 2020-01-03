https://static.news.ru/photo/bcc08d08-2e28-11ea-ab24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие десять дней температура воздуха на европейской территории России, скорее всего, будет превышать климатическую норму на 5-8 градусов. Таким образом, январь может стать одним из самых тёплых в истории, как и предшествовавший ему, сообщает центр погоды «Фобос».

Это связано с тем, что до середины месяца сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики.

Такой тип циркуляции бывает в случаях, когда активная циклоническая деятельность развивается на широте полярного круга, а циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток, — сказано на сайте «Фобоса».

При этом, отмечают синоптики, антициклоны формируются в тёплом воздухе южных широт. Такая ситуация создает условия для тёплой, хотя и переменчивой погоды со среднесуточными температурами на 6-10 градусов выше климатической нормы. Но при этом днём будут плюсовые температуры, а ночью — всё-таки минусовые.

В связи с этим синоптики предрекают чередование оттепелей с непродолжительными периодами морозной погоды. Минимальная температура достигнет −10 градусов в ночные часы.

Ранее NEWS.ru писал, что в рождественскую ночь в Москве ожидаются похолодание до −9 градусов и небольшой снег.