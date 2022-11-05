Шунты судьбы: как лечили сердце Бориса Ельцина 5 ноября 1996 года первому президенту России провели операцию в московской больнице

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look

Борис Ельцин

Второй президентский срок Борис Ельцин встречал с буквально разбитым сердцем. 26 июня он перенёс свой пятый инфаркт, и было очевидно, что ему требуется операция. Начали ползти слухи, что её проведут за границей. Однако первый президент России настоял на том, чтобы аортокоронарное шунтирование провели на родине.

С пятым инфарктом к президентству

Рейтинг Бориса Ельцина перед выборами президента России в 1996 году был, что называется, ниже плинтуса. Кроме в целом непопулярной политики неолиберальных реформ, в обществе циркулировали слухи о его плохом здоровье. Выглядел президент действительно не ахти. В конце 1995 года пресс-служба Кремля периодически выступала с заявлениями, что глава государства то простудился, то потянул спину. Но между собой большинство россиян считали, что первое лицо страны просто очень любит прикладываться к бутылке.

Чего действительно не знало большинство граждан, так этого того, что к 1996 году Ельцин перенёс пять инфарктов. Это сильно повлияло на его здоровье. А нервная президентская гонка, когда он мотался по десяткам регионов, встречался с общественными делегациями, давал пресс-конференции и вёл закулисные интриги, вымотала Ельцина до основания. 26 июня он перенёс инфаркт.

Приехал с работы на дачу около 17 часов. День был напряжённый, тяжёлый. <...> И вдруг — странное очень чувство — как будто тебя взяли под мышки и понесли. <...> И тут же врезала боль. Огромная, сильнейшая боль, — позднее вспоминал об этом дне Ельцин.

Как назло, случилось это за несколько дней до выборов. Президент отменил все встречи (он собирался встретиться с фермерами), журналистов его администрация кормила заявления, что с ним всё в порядке, готовится человек к судьбоносному голосованию.

Следующее появление Ельцина состоялось в санатории в Барвихе, где ему соорудили участок для голосования. По некоторым сведениям, нечто похожее было в начале 1985 года, когда умирающий генсек ЦК КПСС Константин Черненко для телевизионной картинки голосовал на бутафорском «избирательном участке» в Центральной клинической больнице.

Как и партийный руководитель десятилетие назад, первый президент постсоветской России, по общим воспоминаниям присутствовавших журналистов, выглядел плохо. Призвав всех «обязательно голосовать», Ельцин опустил в урну бюллетень и исчез до своей инаугурации 9 августа. Вот на ней всем всё стало ясно. Церемонию сократили с двух часов до 16 минут, инаугурационная же речь избранного президента длилась всего 45 секунд! Ельцин напоминал бледную тень себя прежнего, его лицо превратилось в белую безжизненную маску. Он с трудом говорил, неуверенно передвигался — всем было очевидно, что глава государства болен и это явно не простуда.

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Борис Ельцин

Не упустить власть

После инаугурации президент опять пропал. Его пресс-секретарь Сергей Ястржембский говорил, что у президента было «крепкое рукопожатие», а также сумасшедшая работоспособность — Ельцин постоянно «работал с документами». Но почему-то в это мало кто верил.

Уже 17 августа 1996 года в немецкой газете Bild появилась сенсационная статья — президент России ждёт донора для пересадки сердца. Через два дня в журнале Time вышла более адекватная заметка — Ельцина положат в швейцарскую клинику на операцию «двойного шунтирования». Кремль с ходу отверг всё — у президента опять было крепкое рукопожатие. И «рутинные осмотры», когда Ельцин днями не появлялся на публике, продолжились.

Естественно, всё это порождало кучу слухов. Наконец где-то всплыла «ишемическая болезнь сердца», и внимательным наблюдателям стало понятно, что когда-нибудь президента положат на операцию. Весь вопрос — куда и когда.

Сам Ельцин, и это было видно из всего его поведения, упускать власть из своих рук категорически не хотел. А это пришлось бы сделать, если бы он выехал за границу. Он и ложиться на операцию не хотел, его уговаривали несколько недель. При этом его окружение, согласно кардиохирургу Ренату Акчурину, который сделал Ельцину операцию, начало готовиться к госпитализации за три месяца до её проведения.

Однако президент решил рискнуть. На операцию аортокоронарного шунтирования было решено ложиться в московский кардиоцентр. Оперировать должен был опытный хирург Ренат Акчурин.

Что именно сыграло свою роль в его выборе, не ясно до сих пор. Определенно, плюсом было то, что Акчурин за два года до этого оперировал весьма успешно премьер-министра Виктора Черномырдина. В 1984 году будущий известный кардиохирург уехал в США, где повышал свою квалификацию у знаменитого американского коллеги Майкла Дебейки. Отношения между ними сложились очень хорошие. Например, для операции понадобился левый желудочек сердца. Акчурин попросил Дебейки его приобрести, Кремль в любом случае бы оплатил, но американский врач его просто подарил.

Всё это также сыграло свою роль. Но определяющим, по всей видимости, был консилиум врачей, на котором рассматривалось дело «пациента Ельцина». Оперировать настолько тяжелого больного отказались многие. В отличие от Акчурина, который согласился. По его собственным словам, он посчитал, что обрекать больного на шестой инфаркт, что точно означает смерть, нельзя. Президента стали готовить к операции.

Акчурин предложил пригласить в качестве консультантов Дебейки и его помощников — Джорджа Нуна и Дэвида Яна. Это не встретило возражений со стороны президентской команды. Но дело приняло политический оборот — Ельцин настоял, чтобы от его друга канцлера Германии Коля также кто-то приехал. Пригласили в итоге двух хирургов из Ганноверской клиники. Один из которых, по заявлению Акчурина, воевал против советских войск во время Великой Отечественной войны. Позднее бывший президент России обследовался в германских кардиоцентрах в 2001 и 2003 годах.

Пациентом Ельцин оказался добросовестным, но одновременно с этим и весьма своевольным. Так, он пару раз уезжал на охоту: сел в вертолет, пострелял пару-тройку уток — снимал таким образом стресс. Акчурин этому не препятствовал.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look Борис Ельцин

Потрёпанный «мотор»

В 06:45 утра 5 ноября 1996 года Ельцин подписал указ о временной передаче своих полномочий главе российского правительства Виктору Черномырдину. Операция аортокоронарного шунтирования началась. Она закончилась только в два часа дня. Дебейки и его помощники подъехали в кариоцентр только к 11 часам. Внутрь операционной они не заходили, наблюдая за всем этим со стороны.

Сердце у первого президента завелось сразу же. Что даже немного удивило врачей. Всё-таки человек он был пожилой, да и перенес кучу инфарктов. Утром следующего дня пришедший в себя Борис Ельцин подозвал к себе начальника охраны и и сказал: «Давай». Видимо, это был какой-то условный сигнал, так как сразу же связались с Черномырдиным, который уже через полчаса был в центре и сложил с себя полномочия временно исполняющего.

Выздоравливал Ельцин, по словам Акчурина, феноменально быстро. Однако даже после проведенной операции президенту России делалось ещё несколько операций, менее серьёзных. Всё-таки «мотор» у него был изрядно потрёпан. Аортокоронарное шунтирование кое-как позволило Ельцину протянуть до конца 1999 года. Но было ясно, что президент очень плох и надо искать ему замену.

Однако самым главным результатом этой кардиологической операции стало то, что в России оказалось некоторым образом сломано эдакое «табу» на её проведение. Несмотря на то что операции шунтирования начали проводиться ещё во время СССР, чуть ли не с начала 1970-х годов, долгое время большинство кардиологов были радикально против неё. Но после того как Ельцин провел аортокоронарное шунтирование в России, операция наконец-то стала конвейерной. Как и везде в мире.