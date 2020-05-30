Штраф за отказ от вакцинации внесён в проект нового КоАП

https://static.news.ru/photo/b53f85b8-a216-11ea-8d82-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Пункт о возможности привлечения к ответственности граждан из групп риска за отказ от предписанных законом медосмотров и вакцинации появился в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно новому пункту, за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения подразумеваются штрафные санкции в сумме от пяти до семи тысяч рублей. Заместитель министра юстиции Денис Новак заявил, что большинство граждан не коснутся эти санкции, в частности, они не затронут тех, кто не проходит вакцинацию по национальному графику прививок по каким-либо причинам, передаёт «Интерфакс».

Также в проекте Кодекса говорится, что наложение штрафа влекут за собой нарушения при осуществлении мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведении медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле, — пояснил Новак.

Проект нового КоАП опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как писал NEWS.ru ранее, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа на территории России может начаться осенью 2020 года. Об этом 25 мая в разговоре с журналистами сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.