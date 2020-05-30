Штраф за отказ от вакцинации внесён в проект нового КоАП

Пункт о возможности привлечения к ответственности граждан из групп риска за отказ от предписанных законом медосмотров и вакцинации появился в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях.
Согласно новому пункту, за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения подразумеваются штрафные санкции в сумме от пяти до семи тысяч рублей. Заместитель министра юстиции Денис Новак заявил, что большинство граждан не коснутся эти санкции, в частности, они не затронут тех, кто не проходит вакцинацию по национальному графику прививок по каким-либо причинам,
Также в проекте Кодекса говорится, что наложение штрафа влекут за собой нарушения при осуществлении мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведении медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения граждан.
Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле, — пояснил Новак.
Проект нового КоАП
Как писал NEWS.ru ранее, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа на территории России может начаться осенью 2020 года. Об этом 25 мая в разговоре с журналистами сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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