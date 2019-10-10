https://static.news.ru/photo/b3e9a140-eb09-11e9-8def-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу нанесёт визит в Северную Корею уже в конце октября.

Во время своего пребывания в КНДР российский министр встретится с министром вооружённых сил принимающей стороны Но Гван Чхолем. Предполагается, что они обсудят взаимодействие между военными двух стран. Перед этим Шойгу посетит Китай, где так же проведёт переговоры о расширении военного сотрудничества, передаёт NHK .

Как писал News.ru ранее, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Соединённых Штатов Марком Эспером. Инициатором беседы стал глава Пентагона, сообщило ведомство. Подробности разговора в настоящий момент неизвестны.