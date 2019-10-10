Министр обороны России Сергей Шойгу нанесёт визит в Северную Корею уже в конце октября.
Во время своего пребывания в КНДР российский министр встретится с министром вооружённых сил принимающей стороны Но Гван Чхолем. Предполагается, что они обсудят взаимодействие между военными двух стран. Перед этим Шойгу посетит Китай, где так же проведёт переговоры о расширении военного сотрудничества, передаёт
Как писал News.ru ранее, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Соединённых Штатов Марком Эспером. Инициатором беседы стал глава Пентагона, сообщило ведомство. Подробности разговора в настоящий момент неизвестны.
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