Ветеран «Альфы» предложил замену Шойгу на посту министра обороны России Ветеран «Альфы» Гончаров: Золотов может заменить Шойгу на посту министра обороны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Должность министра обороны России «будет нормальной» для главы Росгвардии Виктора Золотова, заявил в беседе с НСН почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его мнению, если Золотов покинет свой нынешний пост, его ждет только повышение.

Многие говорят, что он просится уйти со своего поста. Если он и покинет свою нынешнюю должность, то его следующее место работы будет только лучше. Невозможно предположить, что Владимир Путин понизит статус Золотова. Я не сомневаюсь, что он может пойти на повышение. <...> Мне кажется, у него есть возможности заменить министра обороны России Сергея Шойгу, — высказал мнение Гончаров.

Ветеран «Альфы» добавил, что должность главы Минобороны для Золотова «будет нормальной», так как он «останется военным человеком».

Ранее военный эксперт, публицист полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что Росгвардии не нужно копировать опыт Нацгвардии США, когда правоохранители душат ногами людей при задержании. Он подчеркнул, что Росгвардия будет усиливаться для обеспечения безопасности граждан, при этом никого не копируя, так как у России есть колоссальный опыт охраны порядка внутри страны.