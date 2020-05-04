Шойгу наблюдал за репетицией воздушного парада из Александровского сада

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Ограничения, которые были введены в России, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, нельзя отменить одномоментно. Некоторые из них останутся и после снятия режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, снятие ограничительных мер будет поэтапным. Однако конкретный сценарий будет зависеть от показателей динамики роста инфицированных по итогам майских праздников. Рекомендации по выходу из режима самоизоляции будут представлены...