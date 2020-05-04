Шойгу наблюдал за репетицией воздушного парада из Александровского сада

Министр обороны Сергей Шойгу лично проверил готовность парадного строя авиапарада над Красной площадью. В тренировке приняли участие 75 самолётов и вертолётов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Военно-космических сил.
В момент репетиции воздушного парада Шойгу находился в Александровском саду,
Авиапролёт состоялся утром 4 мая. Как писал NEWS.ru, он состоялся несмотря на пасмурную погоду.
О переносе парада Победы из-за эпидемии коронавируса президент Владимир Путин сообщил 16 апреля. Позже глава государства подчеркнул, что парад, как и шествие «Бессмертного полка», непременно состоятся в этом году. 28 апреля Путин пообещал, что 9 мая пройдут авиапарады и салюты в городах России.
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