Россия

Шойгу наблюдал за репетицией воздушного парада из Александровского сада

15:00, 04 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Сергей Шойгу лично проверил готовность парадного строя авиапарада над Красной площадью. В тренировке приняли участие 75 самолётов и вертолётов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Военно-космических сил.

В момент репетиции воздушного парада Шойгу находился в Александровском саду, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Авиапролёт состоялся утром 4 мая. Как писал NEWS.ru, он состоялся несмотря на пасмурную погоду.

О переносе парада Победы из-за эпидемии коронавируса президент Владимир Путин сообщил 16 апреля. Позже глава государства подчеркнул, что парад, как и шествие «Бессмертного полка», непременно состоятся в этом году. 28 апреля Путин пообещал, что 9 мая пройдут авиапарады и салюты в городах России.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях