Первомай — это не только про солидарность трудящихся. Это ещё и про шашлыки и отдых на природе. Устроить пикник в любимом парке в этот раз не получится, а вот вырваться на дачу всё же можно. Правда для этого придётся оформить специальный пропуск. Такая возможность есть, например, у жителей Москвы и Подмосковья. А что делать, если вы ещё не обзавелись домиком в деревне? Корреспондент NEWS.ru Егор Канавин подобрал для вас несколько вариантов, как провести майские праздники весело и с пользой даже в условиях самоизоляции.