Сериал «Слово пацана» могут запретить: почему, кто недоволен Омбудсмен Ирина Волынец обратилась в РКН с просьбой запретить «Слово пацана»

Фото: WINK

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Роскомнадзор проверит сериал «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям. Кто обратился в надзорный орган с инициативой и в чем обвиняют создателей картины?

Почему сериал «Слово пацана» могут запретить

Письмо в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» направила омбудсмен по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

По ее мнению, лента может нарушать приказ президента о формировании государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей.

В чем обвиняют создателей «Слова пацана»

Волынец считает, что сериал идеологически и психологически влияет на граждан, «насаждая чуждую российскому народу и разрушительную для российского общества систему идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма и служения Отечеству».

«Фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — „казанского феномена“ — и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи. <...> Мы наблюдаем, как средствами искусства через данный фильм идет распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия, транслируемые в фильме», — подчеркивается в обращении омбудсмена.

В связи с этим Волынец просит Роскомнадзор запретить трансляцию «Слова пацана» и заблокировать сайты, где показывают сериал.

В комментарии изданию «Вечерняя Казань» омбудсмен отметила, что запретить сериал можно только после того, как он полностью выйдет в эфир, — тогда профильные эксперты смогут дать картине полноценную оценку.

«Наши опасения изначально были направлены на то, чтобы не допустить съемок сериала. Но тогда еще не было фактуры, которую можно было бы оспорить. Сейчас он вышел в эфир, и окончательную оценку эксперты могут дать, когда он дойдет до финала. Но даже то, что сейчас происходит, очевидно вредно», — заявила она «Вечерней Казани».

Фото: Студия Toomuch Production Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Почему обратились в Роскомнадзор

После выхода сериала «Слово пацана» подростки в Сармановском районе Татарстана создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ. Несовершеннолетние поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали «стрелки» своим оппонентам. Видео потасовок они выкладывали в мессенджерах.

Во вторник, 28 ноября, полицейские установили детей, которые устраивали «бои» в стиле сериала. Правоохранители провели беседы с ними и родителями.

Комментируя эту информацию, Волынец указала на поступающие сигналы от родителей о том, что дети начали воспроизводить повестку, показанную в сериале «Слово пацана».

Как отреагировали в Госдуме

Омбудсмен Волынец имеет право призвать Роскомнадзор проверить «Слово пацана» на пропаганду криминальной идеологии, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. При этом он задал риторический вопрос, а не стоит ли проверить и сериал «Бандитский Петербург» по тем же основаниям.

«Право омбудсмена делать такой запрос является непреложным, и она может это делать. Я уверен, что у нее есть на это серьезные предпосылки. Наверное, омбудсмену можно задать вопрос, а не стоит проверить сериал „Бандитский Петербург“. Это хороший встречный вопрос для подобной ситуации, потому что, как мы знаем, прецедентное право всегда весьма доходчиво», — заявил он.

О чем сериал «Слово пацана»

Проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодежных криминальных группировках Казани конца 1980-х годов. В центре сюжета — 14-летний подросток Андрей, который присоединяется к одной из банд. Параллельно разворачивается история его отношений с молодой сотрудницей милиции Ириной.

Главные роли в сериале сыграли Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская и Анна Пересильд. Режиссером выступил Жора Крыжовников.

Премьера «Слова пацана» состоялась 9 ноября. Лента включает в себя восемь серий, показ финального эпизода запланирован на 21 декабря. Сериал транслируют в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.

Что за песня из сериала «Слово пацана»

Композиция «АИГЕЛ» под названием «Пыяла» стала сверхпопулярной в соцсетях, под нее подростки активно создают и публикуют контент. Трек записан в 2020 году, однако попал в тренды сейчас благодаря появлению в российском криминальном сериале «Слово пацана».

Текст песни «Пыяла» звучит на татарском языке. В треке присутствуют фразы «Ты стреляешь в стакан любви — пусть смотрят» и «Ты разбиваешь стакан истинного счастья».

В оригинальном клипе на эту композицию рассказывается о девушке, чья семья владеет пилорамой и занимается нелегальной вырубкой леса. В этом девушке помогает ее жених. Заканчивается клип тем, что девушка срывает свадьбу и уходит в лес.

Сейчас песня «Пыяла» занимает первую строчку в топ-200 российских треков в приложении Shazam — проекте для распознавания метаданных музыки, фильмов, рекламных роликов и телешоу по аудиофрагменту.

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