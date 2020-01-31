https://static.news.ru/photo/ae997d8c-4437-11ea-9924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский призвал граждан не заниматься самолечением в случае повышения температуры и недомогания. По его словам, необходимо сразу отправляться к врачам.

Если это ОРВИ — понадобится одно лечение, если установят коронавирус, потребуется срочная госпитализация, — заявил Рязанский РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что для предотвращения заражения необходимо избегать мест массового скопления людей. Рязанский отметил важность нахождения на свежем воздухе, а также необходимость использования маски в общественных местах.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус наиболее опасен для пожилых людей. Об этом заявила руководитель ведомства Анна Попова. Она также подчеркнула, что необходимо обращаться к врачам при первых симптомах заболевания. Попова напомнила, что необходимо мыть руки, держать в частоте гаджеты, а также не прикасаться к лицу руками. По её словам, симптомы коронавируса схожи с гриппом.

В России были зафиксированы два случая заражения, заболели граждане Китая в Тюменской области и Забайкалье.

Всего по данным на 31 января в Китае зафиксировано более 9,6 тысяч случаев заражения, погибли более 200 человек.