«Сармат» им не покажем»: эксперт объяснил последствия приостановки ДСНВ-2 Военэксперт Литовкин: приостановка ДСНВ-2 лишит США возможности осмотра российских ракет

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 «Сармат» с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат»

Приостановка договора ДСНВ-2 со стороны России приведет к тому, что самолеты США не смогут совершать посадку на территории России и инспектировать новые российские ракеты, объяснил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, США постоянно демонстрировали вседозволенность и ставили Россию в заведомо неравноправное положение, запрещая российским самолетам летать через Европу и приземляться в США.

Теперь же мы им сказали, что и они теперь не могут к нам летать. Также США теперь не смогут инспектировать наши новые ракеты. То есть, если «Авангарды» мы им показывали, то теперь, с «Сарматом», такого не будет, — подчеркнул эксперт.

По его словам, после приостановки договора может сохраниться практика предупреждения других стран о пусках межконтинентальных ракет во избежание эксцессов. Кроме того, при работе над договором СНВ-3 планируется объединить потенциалы США, Великобритании и Франции в один, как стран участниц НАТО, и привести их стратегический ядерный потенциал к общим нормам, прописанным в соглашении.

21 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора, и для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.